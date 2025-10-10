Ein Trio kehrt zum TSV Gersthofen zurück

Mit zwei Spielen am Freitagabend wird der vorletzten Vorrundenspieltag in der Fußball-Bezirksliga Nord eröffnet. Der TSV Gersthofen erwartet um 19.30 Uhr den SV Wörnitzstein-Berg, der mit einem Trio ehemaliger Gersthofer in der Sportarena aufkreuzt, der zuletzt etwas schwächelnde TSV Zusmarshausen empfängt den BC Rinnenthal.

„Der BC Rinnenthal hat um eine Verlegung gebeten“, klärt Zusmarshausens Abteilungsleiter Helmut Wiedemann auf, warum die Grün-Weißen unter dem während der Corona-Zwangspause installierten Flutlicht antreten. Er selbst sei ein Riesenfan von Abendspielen outet sich Wiedemann: „Unter Flutlicht herrscht ein ganz besonders Flair“, freut er sich auf die Bezirksliga-Premiere unter Kunstlicht. Zuletzt hat der TSV etwas geschwächelt. Der 1:5-Pleite in Joshofen (“Da waren wir gar nicht auf dem Platz“) folgte ein 1:1 bei Schlusslicht FC Gundelfingen II. „Da hat in letzter Sekunde unser ‚Rentner‘ Max Drechsler zugeschlagen“, lacht Wiedemann. Der 33-Jährige hilft gerade aus, weil Christian Miller, Lorenz Helmschrott (Auslandsaufenthalte), Jonas Watzal und Raphael Schimunek (verletzt) längerfristig ausfallen. „Da müssen wir durch“, sagt Helmut Wiedemann. „Ich bin heilfroh, dass wir nach unserem Bombenstart so gut dastehen. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“

19 Punkte aus den letzten sieben Spielen

Sage uns schreibe 19 Punkte hat der TSV Gersthofen aus den letzten sieben Spielen geholt, ist damit auf Platz zwei vorgedrungen. Das gefällt natürlich Trainer Ajet Abazi: „Wir haben uns durch diese gute Serie eine blendende Ausgangsposition verschafft.“ Noch besser gefällt dem Coach die Entwicklung der vielen jungen Spieler aus den eigenen Reihen wie Luca Zamfir, der bisher alle 13 Spiele bestritten hat, Tobias Bühler oder Daniel Mrkalj, sowie die Tatsache, dass der lange verletzte Robin Widmann zuletzt beim 4:2 in Maihingen wieder über 90 Minuten auf dem Platz gestanden ist. Noch ungewiss ist der Einsatz der zuletzt angeschlagenen Kerem Bakar, Joachim Markaj und Luigi Manfreda. „Wir werden nichts riskieren. Wir haben einen großen Kader“, sagt Abazi. Eine besonders pikante Note erhält das Match gegen den SV Wörnitzstein-Berg durch die Tatsache, dass mit Spielertrainer Michael Panknin, Admir Omerbegovic und Belmin Bojic drei Akteure im Team der Gäste stehen, die im vergangenen Jahr noch das Trikot des TSV Gersthofen getragen haben und erst in der Sommerpause vom Lech an die Donau gewechselt sind.