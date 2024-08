TSV Gersthofen stürzt im Spitzenspiel von der Spitze

Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat es den TSV Gersthofen erwischt. Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Nord musste die Truppe um Spielertrainer Michael Panknin beim TSV Hollenbach mit 2:3 die erste Niederlage hinnehmen und die Tabellenführung abgeben. Noch schlimmer erwischte es den FC Horgau, der da Heimspiel gegen den VfR Jettingen mit 1:5 und Mittelfeldstratege Arthur Mayer mit einer Roten Karte verlor.

TSV Hollenbach - TSV Gersthofen 3:2 (2:1). Auch ohne Toptorjäger Fabian Bühler schien die Tormaschine des TSV Gersthofen weiter abzuliefern. Bereits nach sieben Minuten traf Robin Widmann nach Vorarbeit von Jermaine Meilinger vor knapp 600 Zuschauern zum 0:1 für die Gäste. Die Freude währte nur zwei Minuten. Der Ex-Gersthofer Fatih Cosar erzielte postwendend den Ausgleichstreffer (9.). Beide Mannschaften setzten in diesem Spitzenspiel auf Offensive und boten den Zuschauern einen unterhaltsamen Abend. Vor allem die Hollenbacher Anhänger hatten Grund zur Freude, denn Michael Schäfer drehte mit dem 2:1 (18.) das Spiel zu Gunsten der Heimelf. In der 52. Minute legte Schäfer dann sogar das 3:1 nach. Der TSV Gersthofen steckte nicht auf und kam durch Jermaine Meilinger nochmals auf 3:2 heran (78.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Die letzte Chance durch Kaan Pasli vereitelte Heimkeeper Florian Hartmann, der zuvor schon gegen Meilinger (75.) einen Treffer verhindert hatte.

FC Horgau - VfR Jettingen 1:5 (0:3). Der FCH startete mit viel Engagement und kam durch Valentin Blochum zur ersten Chance (5.). Als Jettingen zum ersten Mal gefährlich wird, ist Horgau zu passiv und kann den Jettinger Angreifer nur mit einem Foulspiel im Strafraum stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Paulheim sicher. Nach dem Gegentreffer zeigte sich der FC Horgau nicht beeindruckt und knüpft an der vernünftigen Leistung an. Ein Freistoß von Valentin Blochum fand jedoch keinen Abnehmer. Den zweiten Angriff der Jettinger nutzten sie direkt zum 0:2. Wohnlich wird auf die Reise geschickt und bringt den Ball scharf vors Horgauer Gehäuse, wo Valentin Blochum ohne Abwehrchance den Ball ins eigene Tor befördert (35). Kurz vor der Halbzeit dann die spielentscheidene Szene, als Ost sich gekonnt gegen Mayer durchsetzt und der sich nur mit einer Notbremse helfen konnte und somit die Rote Karte sah. Dann mit dem Halbzeitpfiff das 0:3 durch Breskott. Nach der Pause konnte Tim Paulheim direkt auf 0:4 erhöhen (49). Der Ehrentreffer für in Unterzahl kämpfende Horgauer gelang Fabian Tögel. Die Heimmannschaft kam dann des Öfteren gefährlich vors Tor, es fehlte aber die letzte Konsequenz. Der VFR setzte dann den Schlusspunkt. Der Schuss von Elias Miller fliegt abgefälscht über Häberl hinweg ins Tor zum 1:5-Endstand, der in Summe zu hoch ausfiel, jedoch auch verdient war. Justus Riederle musste dann kurz vor Ende noch mit der Ampelkarte vom Feld. (pm)