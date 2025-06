Zusmarshausen besiegt Aystetten bei Drechslers Abschied

Das Abschiedsspiel von Maximilian Drechsler, der für beide Teams spielte, gewann der TSV Zusmarshausen gegen den SV Cosmos Aystetten mit 3:2. Der Protagonist des Abends spielte in der ersten Hälfte für Zusmarshausen und im zweiten Durchgang für Aystetten. Er traf zum zwischenzeitlichen 2:2 für den Landesligisten.

Drechsler trifft zum Abschied selbst

Luca Jasolka brachte Zusmarshausen nach 22 Minuten in Führung, ehe Kevin Makowski noch vor der Pause ausglich (38.) Jasolka traf früh im zweiten Durchgang zum zweiten Mal (53.) In der 62. Minute staubte Drechsler nach einem Freistoß von Dejan Durasinovic zum 2:2-Ausgleich ab. Das spielentscheidende Tor erzielte Jakob Wiedemann in der 85. Minute für den TSV Zusmarshausen. Der SV Cosmos Aystetten verliert im zweiten Testspiel erstmals und spielt am Samstag gegen Türkspor Augsburg. (pibo)