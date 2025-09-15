Trotz Schwierigkeiten: Langweider Damen gelingt Saisonstart

Das TTCL-Team hatte beim 6:3 Sieg in Stuttgart mehr Mühe als erwartet. Lange sah es nicht nach einem Sieg aus. Sichtliches Aufatmen deshalb im Langweider Lager um Coach Cennet Durgun, als Melanie Merk mit einem 3:1 Sieg den Schusspunkt setzen konnte. Das Team war mit einem blauen Auge davongekommen und durfte am Ende trotz einer Schwierigkeiten jubeln. Dabei sah es zunächst nicht nach größeren Problemen aus.

Langweid hatte mit zwei Siegen in den Doppelspielen einen optimalen Start. Welche Bedeutung der Überraschungserfolg des neugebildeten Doppel Melanie Merk/Romy Steffen am Ende hatte, zeigte sich später. Die Stuttgarter waren aber stärker als angenommen. Das Duo Merk/Steffen hat eine ausgezeichnete Leistung geboten. Im Einzel war Romy Steffen, Stammspielerin des dritten Damenteams, erwartungsgemäß gegen die starken Stuttgarterinnen überfordert. Erfolgsgarantin war einmal mehr Veronika Matiunina mit Siegen in ihren beiden Einzelspielen und dem Sieg im Doppel mit Yang Ting, die wie auch Melanie Merk auch einen Einzelsieg beisteuerte, Melanie Merk bewies im entscheidenden Moment Nervenstärke.

Meisterfavorit? Langweider Verantwortliche widersprechen

Der hart erkämpfte Sieg bei einem überraschend starken Gegner, der aber nicht zu den hohen Hürden zählt, widersprach den Erwartungen. Auch andere Medien, wie die Deutsche Tischtenniszeitschrift, sehen Langweid als Meisterschaftsfavorit. Trotz weiterer Zuversicht widersprechen die Langweider Verantwortlichen dieser Aussage von der absoluten Favoritenrolle ihres Teams. Ganz erfreulich hinsichtlich Gemeinschaftsgeist war die Unterstützung des TTCL-Teams durch junge Spieler der Männerteams II, III und IV des TTCL im Spiel in Stuttgart. (jug)

Statistik: Yoshida Mitsuki/El Haj Ibrahim – Merk/Steffen 11:8, 9:11, 8:11, 9:11, Schankula/Fischer – Matiunina/Yang Ting 6:11, 11:9, 4:11, 13:11, 6:11, Schankula- Yang Ting 11:9, 13:11, 6:11, 11:9, Yoshida – Matiunina 6:11, 4:11, 5:11, Fischer – Steffen 11:5, 11:8, 11:5, El Hai Ibrahim – Merk 11:8, 11:8, 14:16, 7:11, 11:9, Schankula – Matiunina13:15, 11:9, 2:11, 5:11, Yoshida Yang Ting 9:11, 8:11, 13:11, 4:11, Fischer – Merk 11:8, 6:11, 9:11, 11:13.