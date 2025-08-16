Gersthofen gestattet Schlusslicht die ersten Tore

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Johannes Keppeler sanken Spieler beider Mannschaften enttäuscht zu Boden. Mit dem 2:2-Unentschieden war man sowohl beim TSV Wertingen, als auch beim TSV Gersthofen nicht wirklich zufrieden. Und das, obwohl das Schlusslicht gerade seine ersten beiden Saisontore erzielt und die Gäste vom Lech nach drei Niederlagen in Folge ihre schwarze Serie gestoppt hatten. Beiden Kontrahenten merkte man die Verunsicherung in einem zerfahrenen Spiel mit vielen Fehlpässen deutlich an.

Schlusslicht erzielt seinen ersten Saisontreffer

Der Landesliga-Absteiger ließ den TSV Gersthofen zunächst gewähren. Die Abschlüsse der Gäste waren jedoch nicht präzise und konsequent genug. So ergaben sich die besseren Chancen für die Hausherren. Und schließlich sogar die Führung. Nachdem man Florian Eising nur Geleitschutz gewährte, bediente der Christoph Müller, der das erste Saisontor des Tabellenletzten erzielte (41.). Der agile Eising hatte unmittelbar nach dem Wechsel sogar das 2:0 auf dem Fuß, zielte jedoch nach einem Solo vorbei (49.). Aus einem krassen Wertinger Abwehrfehler machten Kerem Bakar und Aivin Emini viel zu wenig (52.). Als Johann Markaj eine Zeitstrafe absitzen musste, konnten sich die Hausherren zahlreiche Möglichkeiten erspielen, scheiterten jedoch an ihre Abschlussschwäche. Wieder komplett kam Gersthofen zurück. Erst wurde Bakar noch von Alexander Storzer geblockt, den anschließenden Eckball köpfte Bathuan Güney zum 1:1 in die Maschen.

Gersthofen kann das Momentum nicht nutzen

Das Momentum schien nun auf Gersthofer Seite zu liegen, doch nur fünf Minuten später zeigte sich die TSV-Hintermannschaft erneut schlecht sortiert und Maximilian Beham brachte seine Farben wieder in Führung (72.). Das Spiel nahm nun Fahrt auf und Gersthofen nutzte eine weitere Standardsituation zum erneuten Ausgleich. Einen Freistoß des eifrigen Aivin Emini bugsierte Joachim Markaj irgendwie ins Netz. Mit dem 2:2 wollte sich kein Team zufriedengeben. In der 83. Minute hatte Kaan Pasli den Siegtreffer auf dem Fuß, wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Auf Wertinger Seite vergab Samir Hassan die letzte Chance (86.).

„Wir sind momentan nicht besser, weil uns einfach zu viele Leute fehlen“, bilanzierte Co-Trainer Roland Pankratz. „Positiv ist jedoch, dass wir zweimal einen Rückstand aufgeholt haben.“