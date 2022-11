Aufsteigerinnen behalten die Nerven

Plus Trotz vieler Eigenfehler und Unsicherheiten setzen sich die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen gegen Großkötz mit 3:0 durch.

Da die Mannschaft der TSV Friedberg II für diese Saison zurückgezogen hatte, fand am vergangenen Spieltag der Volleyball-Bezirksliga vor heimischer Kulisse nur das Spiel der Frauen des TSV Gersthofen gegen den VfL Großkötz statt. Bereits vor zwei Wochen konnte die Mannschaft um Trainerin Sabine Häubl einen 3:0-Sieg gegen die Gäste erzielen. Diesen Erfolg konnte man wiederholen.