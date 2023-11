FC Langweid entführt Punkte aus München

Plus Beim 3:1-Erfolg gegen den TSV München Ost haben die Landesliga-Ladys des FC Langweid viel Spaß am Spiel.

An vierten Spieltag in der Landesliga konnte die Volleyball-Damenmannschaft des FC Langweid einen verdienten 3:1-Auswärtssieg beim Tabellendritten TSV München Ost erkämpfen.

Bereits im ersten Satz konnten die Mädels um Spielführerin Kathi Endruweit auf Grund einer stabilen Annahme den Gegner mit harten Angriffsschlägen immer wieder unter Druck setzen. Aber auch die Münchener Mädels wollten sich das Spiel nicht aus der Hand nehmen lassen, weshalb sich keine der beiden Mannschaften deutlich absetzen konnte. Zum Satzende hin schlichen sich jedoch einige kleine Fehler in das Langweider Spiel ein, so dass aus einem 21:17 nochmals ein 24:24 wurde. Nach einer eine Auszeit und einer taktischen Ansage von Trainer Michael Thienel konnte der FCL den Satz schlussendlich mit 26:24 für sich entscheiden. Der zweite Satz begann genauso spielstark. Jeder Ball wurde erkämpft. Durch schnelle und harte Angriffe von Nicole Blaimer und Lidiia Wagner über die Außenposition machten die FCL-Mädels Punkt um Punkt. Mit einer soliden Blockarbeit konnten die Angriffe der Münchnerinnen entschärft werden. Jedoch hatten diesmal die Mädels aus München mit 25:21 die Nase vorn.