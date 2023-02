FC Langweid liefert Krimi mit Happy End

Plus Volleyball-Frauen des FC Langweid gewinnen dramatische Fünf-Satz-Spiel in München.

Das war spannend. Einen wahren Volleyball-Krimi lieferten die Landesliga Frauen des FC Langweid mit ihrem Fünfsatzsieg beim TSV München-Ost. Nach dem klaren 3:0-Sieg der Vorwoche starteten die Damen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen den Tabellenvierten. Trainer Michael Thienel gab bereits im Vorfeld taktische Anweisungen und konnte wieder auf 13 Mädels zurückgreifen. Isabelle Maurer rückte zurück in den Kader, während Mittelblockerin Anna Kopold und Universalspielerin Imke Thöle kurzfristig ausfielen.