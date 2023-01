FC Langweid wehrt sich lange

Plus Die Volleyball-Damen des FC Langweid warten weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr in der Landesliga Südwest. Wie die Niederlage bei den Lechrain Volleys zustande kam.

Nach der guten Mannschaftsleistung gegen den Tabellenführer Obergünzburg hieß der nächste Gegner Lechrain Volleys. Aufgrund des letzten anspruchsvollen Spiels konnte in der vergangenen Woche im Training nicht die volle Trainingsleistung ausgeschöpft werden. Verzichten mussten die Damen auf Isabelle Maurer und Teresa Graus.