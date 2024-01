Geglückter Jahresauftakt

Die Volleyball-Damen des TSV Gersthofen starten mit zwei Siegen ins neue Jahr.

Der Spieltag von Anfang Dezember, der aufgrund des Schneechaos verschoben werden musste, stand für die Volleyball-Damen des TSV Gersthofen in der Bezirksliga auf dem Plan. Als Gegner kamen der FC Ebenhofen und die Schwabenauswahl nach Gersthofen. Beide Gegner waren dem TSV bis dahin unbekannt.

Den Aufsteiger aus Ebenhofen setzten die Mädels von Anfang an unter Druck, so dass der erste Satz klar mit 25:17 an Gersthofen ging. Auch im zweiten Satz ließen die Gastgeberinnen nichts anbrennen und beendeten ihn nach kurzen 20 Minuten mit 25:16. Im dritten Satz schienen die Gersthoferinnen mit dem Kopf nicht mehr auf dem Spielfeld zu stehen. Vor allem Schwächen in der Annahme führten dazu, dass Ebenhofen mit bis zu neun Punkten in Führung ging. Auch eine taktische Auszeit beim Spielstand 3:9 brachte zunächst nicht den gewünschten Erfolg. Erst beim Spielstand 11:17 wachten die Gastgeberinnen auf und fanden zu ihrer alten Stärke zurück. Punkt für Punkt kämpften sie sich heran. Die Gäste fanden kein Mittel gegen die neu erstarkten Gersthoferinnen. Nach dem Ausgleich zum 20:20 beendete eine starke Aufschlagserie von Stefanie Wiedemann den Satz zum 25:20.

Im zweiten Spiel starteten die Gersthoferinnen mit veränderter Aufstellung und mit den gleichen Fehlern wie im letzten Satz. Die Annahme fand nicht zu Zuspielerin Julia Wiedemann und somit verpuffte jeder Angriff wirkungslos. Hinzu kam der enorme Kampfgeist und die Schnelligkeit der jungen Schwabenauswahl, an der die Gersthoferinnen immer wieder scheiterten. Den ersten Satz sicherte sich Team Schwaben mit 25:20. Auch im zweiten Satz starteten die Gastgeberinnen schwach, erkämpften sich schließlich aber ein 26:24. Im dritten Satz wurde von beiden Mannschaften um jeden Punkt härt gekämpft (25:22). Im entscheidenden vierten Satz war die Luft bei der Schwabenauswahl raus. Ohne nennenswerte Gegenwehr siegte Gersthofen mit 25:11 und somit mit 3:1.

Mit dieser überzeugenden Leistung schiebt sich Gersthofen auf Platz drei in der Bezirksliga Schwaben. (sd-)

TSV Gersthofen: Zeh-Chromik, Kahrimanovic, Kücher, Wiedemann S. Wiedemann J. Dietz, Grimmeißen, Miller, Denk.