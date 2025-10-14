Erfolgreicher Saisonstart für Gersthofer Volleyballerinnen

Im ersten Spiel traf Gersthofen auf Aufsteiger TSV Königsbrunn, dem man zuletzt in der Relegation im vergangenen Frühjahr begegnet war. Gleich im ersten Satz setzten beide Teams durch starke Angriffe Akzente, und Gersthofen konnte ihn mit 25:20 für sich entscheiden. Im zweiten Satz gelang Königsbrunn der Ausgleich (25:20). Der dritte Satz entwickelte sich zu einem nervenaufreibenden Kampf, bei dem beide Mannschaften den ein oder anderen Punkt an den Gegner verschenkten. Doch Gersthofen gelang der knappe Sieg mit 28:26. Im vierten Satz blieb das Niveau hoch, doch Königsbrunn drehte das Spiel und holte sich den Satz ähnlich knapp mit 27:25. Im Tie-Break zeigte man Stabilität und Nervenstärke und siegte mit 15:9. (3:2).

Gersthofen besiegt auch Weißenhorn

Im zweiten Match empfing Gersthofen den TSV Weißenhorn. Im ersten Satz konnte ein zunächst deutlicher Rückstand von 0:6 durch starke Aufschläge aufgeholt und sogar in einen Satzsieg verwandelt werden (25:20). In den folgenden Sätzen ließen die Aufschläge jedoch spürbar nach, und Weißenhorn nutzte die Chance: 18:25 und 23:25. Dank starker Abwehraktionen hielt Gersthofen im vierten Satz dagegen und erzwang mit 25:21 den Satzausgleich. Erneut ging es in den Tie-Break, und nach insgesamt fast vier Stunden Spielzeit an diesem Tag mobilisierte die Damen 1 die letzten Kräfte für den Entscheidungssatz. Schließlich konnte sich das Team konzentriert und mit großem Kampfgeist mit 15:12 durchsetzen und gewann auch das zweite Spiel des Tages. (AZ)