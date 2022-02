In Ehingen wird jetzt in der Halle gebaggert

Der Sportverein ist um eine Abteilung reicher.

Baggern, Blocken, Schmettern – die neue Gemeindehalle ermöglicht es, nun ganzjährig Volleyball zu spielen. Was im Jahr 2008 als Hobby unter freiem Himmel in den Sommermonaten begann, wird künftig zur festen Abteilung des SV Ehingen/Ortlfingen.

Die Entstehungsgeschichte: Bei einem Straßenfest „In der Au“ wurde zum ersten Mal Volleyball gespielt. Daraus entwickelte sich zunächst ein Ferienprogrammpunkt unter dem Dach des Arbeitskreises „Freizeit, Erholung, Sport“. In den darauffolgenden Jahren traf man sich während der Sommermonate regelmäßig zum Spiel und auch Turniere wurden veranstaltet. Diese fanden bereits in enger Zusammenarbeit mit dem Sportverein statt. Zwischenzeitlich war die Volleyballszene auf das Sportplatz-Gelände gezogen. Regelmäßig beteiligten sich Spielerinnen und Spieler vom TSV Lauterbach an dem sommerlichen Ballwechsel. In den Herbst- und Wintermonaten musste der Spielbetrieb allerdings ruhen. Nun wird ein Traum für die Akteure wahr: Das Platzangebot der neuen Gemeindehalle ermöglicht jetzt das Volleyballspiel auch in der dunklen Jahreszeit. Aus diesem Grund entschloss man sich zur Abteilungsgründung im örtlichen Sportverein. Bei der Mitgliederversammlung wurde Fabian Dootz zum Abteilungsleiter gewählt. Unterstützt wird er von Veronika Sedlacek und Ulrike Heindl.

Die Volleyballabteilung des SVE/O und die des TSV Lauterbach bilden künftig eine Spielgemeinschaft. Angedacht ist, dass in den Sommermonaten hauptsächlich auf dem Beachvolleyballplatz in Lauterbach gespielt werden soll und in den Herbst- und Wintermonaten in der neuen Ehinger Gemeindehalle.

Interessierte Hobbyvolleyballer sind eingeladen, freitags zwischen 18 und 20 Uhr in die Gemeindehalle zu kommen. (moma/ AL)