Kniefall vor den Spitzenteams

Die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen halten in den Heimspielen gegen die führenden Teams der DJK Hochzoll II und III gut mit, gehen aber letztendlich leer aus.

Im Gipfeltreffen der Bezirksliga Schwaben gingen die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen leer aus. Sie unterlagen den beiden Spitzenteams der DJK Augsburg Hochzoll II und II, die momentan auf Platz eins und zwei stehen, mit 0:3 und 1:3.

Im ersten Spiel gegen den aktuell Tabellenersten DJK Augsburg Hochzoll II fanden die Gersthoferinnen nicht richtig ins Spiel. Den starken Angriffen der Gäste hatte man wenig entgegenzusetzen, so dass der TSV den ersten Satz deutlich mit 14:25 abgeben mussten. Im zweiten Satz konnten die TSVlerinnen lange mithalten und lagen sogar zwischenzeitlich mit 13:11 in Führung. Leider konnten die Mädels den Druck nicht aufrechterhalten. Auch eine Auszeit von Trainerin Sabine Häubl konnten den Spielverlauf nicht mehr ändern. So entschied Hochzoll den zweiten Satz mit 25:19 für sich. Auch im dritten Satz konnten die Damen des TSV ihre gute Leistung nicht über die gesamte Satzlänge zeigen und gaben diesen ebenfalls ab (17:25). Das Spiel war mit 0:3 verloren.

Das Publikum war sich jedoch einig: Phasenweise spielten die Gersthofer Damen sehr stark und begegnete dem Gegner auf Augenhöhe, dann zeigten die Mädels wieder zeitweise kaum Gegenwehr. Ein Muster, das sich seit dem letzten Spieltag beim TSV Gersthofen hält.

Im zweiten Spiel wartete die vermeintlich schwerere Aufgabe. Es ging gegen die bis dato ungeschlagene Damen III der DJK Augsburg Hochzoll. Deren starken Aufschlägen zwang die Gersthofer Annahme in die Knie, gleichzeitig waren die Hochzoller Angriffe schwer zu blocken. Hinzu kamen viele Eigenfehler, weswegen der erste Satz schnell entschieden war (11:25). Im zweiten Satz gerieten die TSVlerinnen früh in Rückstand.

Aber wie bereits im ersten Spiel gezeigt, können die Damen aus Gersthofen auch anders und kämpften sich zurück ins Spiel. Mit einer effektiven Aufschlagsserie von Franziska Kücher gingen sie erstmals in Führung. Diesen Vorsprung gaben die Gersthoferinnen nicht ab. Die Abwehr wehrte sich energisch und druckvolle Angriffe von den Angreiferinnen Annika Miller und Samra Kahrimanovic taten den Rest. So feierten die Gersthoferinnen ihren ersten Satzgewinn (25:23). In den beiden darauffolgenden Sätzen konnten die Gastgeberinnen jedoch nicht mehr an die Leistung aus dem zweiten Satz anknüpfen. So gab man die beiden Sätze mit 16:25 und 13:25 an die DJK Augsburg Hochzoll III ab, die damit das Spiel 3:1 gewannen.

Im dritten Spiel des Tages traten konnte sich die zweite Mannschaft der DJK Augsburg Hochzoll gegen die dritte Vertretung mit 3:2 durchsetzen.

Der nächste und letzte Spieltag findet am 2. März in Inchenhofen statt. Zusammen mit dem VSC Donauwörth stellt man sich der Spielgemeinschaft Aichach/Inchenhofen. (sd-)

TSV Gersthofen: Denk, Dietz, Grimmeißen, Kahrimanovic, Kücher, Miller, J. Wiedemann, S. Wiedemann, Yenmis