Nach langer Anreise kurzen Prozess gemacht

Die Volleyball-Frauen des FC Langweid feiern in Bad Tölz den dritten Sieg in Folge.

Das fünfte Wochenende in Folge starteten die Volleyball-Damen vom FC Langweid in einen Spieltag. Michael Thienel konnte am Samstag auf nur neun von 17 Spielerinnen zurückgreifen. Die Krankheitswelle und Terminüberschneidungen waren die Gründe dafür. Trotz des kleinen Kaders herrschte im Vorfeld gute Stimmung. Vor allem die gemeinsame Anreise im Bus schweißte die Mannschaft bei Partymusik zusammen. In der Halle angekommen, folgte erst mal das Spiel Bad Tölz gegen den VfB Eichstätt. Diese Partie verlief für ein Landesliga-Spiel außergewöhnlich schnell. Bereits nach 60 Minuten endete die Begegnung mit 3:0 für Bad Tölz.

Nachdem zu diesem Zeitpunkt noch zwei Spielerinnen aus Langweid auf dem Weg waren, einigte sich Trainer Michael Thienel mit dem gegnerischen Trainer auf den Spielbeginn 16.30 Uhr. Von dieser Absprache wollte die Mannschaft aus Bad Tölz später nichts mehr wissen und bestand auf einem früheren Spielbeginn.

Unstimmigkeiten um den Spielbeginn

So starteten die Langweider Volleyballerinnen nicht optimal aufgewärmt. Unter dem Motto „Das tragen wir auf dem Spielfeld aus“ gingen die Mädels um Libera Ann-Kathrin Kalus mit großem Siegeswillen ins Spiel. Isabelle Maurer und Lisa Lechner besetzten als „Routiniers“ die Mittelblockerpositionen. In Satz eins konnte sich im ersten Drittel keine der beiden Mannschaften richtig absetzen. Bereits im zweiten Drittel zeigte Langweid die gewünschte Dominanz. Angreiferin Nicole Blaimer bot eine überragende Leistung und erzielte Punkt für Punkt. Ein Satzergebnis von 25:14 war das Resultat.

Mit wenig Eigenfehlern überzeugten die Volleyballerinnen weiterhin. Die Tölzerinnen versuchten nun mit kurzen Bällen ihr Glück. Auch diese Variante brachte ihnen keine Punkte. Amelie Medele überzeugte erneut mit einer starken Aufschlagserie und führte die Mannschaft zum 25:14-Sieg im zweiten Satz. Eine weiterhin gute Annahme machte es den Zuspielerinnen Kathrin Endruweit und Miriam Steinherr möglich, alle Angreiferinnen optimal einzusetzen. Eine gute Mannschaftsleistung mit viel Teamgeist führte zum 25:16 in Satz drei und zeigte die Überlegenheit der Langweiderinnen.

Nach drei Siegen in Folge freuen sich die Langweiderinnen bereits auf kommenden Samstag. Die Spielerinnen und Trainer Michael Thienel wollen den nächsten Sieg einfahren. Gespielt wird in Schwabing. Danach ist ein Teamevent geplant. Als M&Ms verkleidet geht es auf den Faschingsball. (ak-)