17.05.2023

Neusässer Nachwuchs hält auf höherer Ebene mit

Plus Volleyball-Breitensportler schneiden im Vergleich mit Leistungszentren gut ab.

Die Volleyballjugend des VC Neusäß war im Großeinsatz. Zum Abschluss der Hallensaison hatte sich die männliche U15 für die südbayerische Meisterschaft in Lohhof qualifiziert. Für die eher Breitensport-orientierten Neusässer war dies eine tolle Gelegenheit, sich mit Gleichaltrigen aus den bayerischen Volleyball-Leistungszentren zu messen. Allein die Qualifikation war deshalb ein riesiger Erfolg.

In der Vorrunde gelang es zunächst nicht, einen Sieg gegen die starke Konkurrenz zu verbuchen. Den Niederlagen vom Vortag zum Trotz gingen die Neusässer Jungen befreit in ihr erstes Spiel der Platzierungsrunde gegen den Vizemeister aus Niederbayern. Dieses Mal konnten sich die Schwaben in einem hoch spannenden Spiel mit 30:28 und 25:21 durchsetzen. Zum Abschluss stand ein zehnter Platz unter zwölf Teilnehmern zu Buche. Ein großer Erfolg, da der Großteil der teilnehmenden Mannschaft bis zu fünf-, sechsmal pro Woche in Schule und Verein trainiert.

