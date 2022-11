Souveräner Doppelsieg des SC Altenmünster

Plus Volleyball-Frauen des SC Altenmünster bleiben ohne Satzverlust und klettern in der Bezirksklasse weiter nach oben.

Am dritten Spieltag in der Bezirksklasse Nord fuhren die Volleyballdamen des SC Altenmünster einen Doppelsieg ein. Sowohl gegen den SC Tapfheim als auch den TSV Rehling blieben sie dabei ohne Satzverlust.