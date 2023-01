Souveräner Heimsieg gegen Schlusslicht

Plus Landesliga-Frauen des FC Langweid bezwingen VfB Eichstätt klar mit 3:0.

Nach den beiden sieglosen Partien der vergangen zwei Wochen folgte für die Volleyball-Frauen des FC Langweid ein souveräner 3:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten VfB Eichstätt und damit die nächsten Punkte auf dem Konto in der Landesliga.