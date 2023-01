Trotz Niederlage auf Platz drei geklettert

Plus Die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen kämpfen zweieinhalb Stunden um den Sieg.

Trotz der deutlichen 0:3-Niederlagen gegen den SVS Türkheim klettern die Volleyball-Damen des TSV Gersthofen dank des knappen 3:2-Erfolges gegen den VSC Donauwörth auf den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga.