TSV Gersthofen geht leer aus

Plus Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen geraten durch Auszeiten aus dem Rhythmus.

Mit leeren Händen kehrten die Volleyball-Damen des TSV Gersthofen um Trainerin Sabine Häubl vom Spieltag der Bezirksliga beim SVS Türkheim zurück. Sowohl gegen den Gastgeber (1:3), noch gegen den im Hinspiel bereits besiegten TSV Friedberg (1:3) konnte ein Punkt erspielt werden.