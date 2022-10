TSV Gersthofen gelingt Einstand

Plus Die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen starten nach der Rückkehr in die Bezirksliga mit einem Sieg. Im zweiten Spiel machen sie zu viele Fehler.

Nach der letztjährigen Meisterschaft startet die Volleyball-Damen des TSV Gersthofen nun in die Bezirksliga. In Weitnau erzielten die Gersthoferinnen im ersten Spiel gegen den Vfl Großkötz einen 3:0-Sieg, während sie gegen den TV Weitnau mit einem 0:3 das Nachsehen hatten.