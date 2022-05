Volleyball

25.05.2022

TSV Gersthofen: Statt Rückzug wird die Meisterschaft gefeiert

Die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen bejubeln die Meisterschaft in de Bezirksliga.

Plus Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen sichern sich gegen Auerbach die letzten Punkte zum Titelgewinn in der Bezirksliga.

Im Februar wollten sich die Volleyball-Frauen des TSV Gersthofen wegen Corona noch aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Doch dann kam alles ganz anders. Im letzten Spiel der Saison kämpften sie vor heimischer Kulisse nicht nur gegen die SpVgg Auerbach, sondern auch um die letzten noch nötigen Punkte für den ersten Platz in der Tabelle der Bezirksklasse Nord. Mit einem 3:1-Sieg durften sich die Schützlinge von Trainerin Sabine Häubl am Ende des Tages als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga feiern.

