Wenn die Einschüchterung weicht

Plus Volleyball-Damen des TSV Gersthofen sichern sich die ersten drei Punkte der Saison

Endlich war es für die Volleyballerinnen des TSV Gersthofen wieder so weit. Der erste Spieltag in ihrer zweiten Saison in der Bezirksliga Schwaben stand an. Personell gab es über die Sommerpause ein paar Veränderungen. So freuen sich die Gersthoferinnen über zwei Neuzugänge aus Haunstetten – die Zuspielerin Janina Grimmeißen und Annika Miller, die in der Mitte zum Einsatz kommt. Im Gegenzug müssen sie diese Saison auf ein paar wichtige Spielerinnen verzichten.

Zum Auftakt konnten die Mannschaft bereits drei Punkte gegen den VfR Jettingen (3:0) einfahren, verlor jedoch das Spiel gegen die Gastgeberinnen DJK Hochzoll III (0:3).

