Kangaroos bauen Tabellenführung aus

Die BG Hessing Leitershofen /Stadtbergen hat am Samstagabend die Tabellenführung in der Südgruppe der BARMER 2. Basketball Bundesliga PRO B ausgebaut. Es bedurfte aber einem harten Stück Arbeit und einer Verlängerung, ehe der 84:77 (75:75; 43:37) Auswärtssieg bei den Dragons Rhöndorf nach 45 Minuten feststand. Die Kangaroos profitierten dabei von den Ausrutschern der Rhein Stars Köln (91:94 Niederlage nach Verlängerung in Ulm) und den Fellbach Flashers (79:94 Niederlage beim FC Bayern München II). Mit nunmehr 32:10 Zählern haben die Leitershofer fünf Spieltage vor Ende der Hauptrunde je vier Punkte Vorsprung auf das Verfolgertrio Köln, Fellbach und Speyer (alle 28:14 Punkte).

Die BG fand zunächst gut ins Spiel und konnte eine schnelle 12:3 Führung erzielen, welche die Dragons aber sehr schnell wieder egalisierten. Beide Teams zeigten sich aber von ihren Trainern taktisch hervorragend aufeinander eingestellt, es war ein aufreibender Kampf auf beiden Seiten im mit über 800 Zuschauern gut gefüllten Dragons Dome in Bad Honnef vor den Toren Bonns. Das erste Viertel ging dann auch knapp mit 19:18 an die Hausherren, die BG hatte bis dato erneut kaum einen Dreier getroffen, jedoch durchaus in der Defensive überzeugen können. Die zweiten zehn Minuten gehörten dann aber den Gästen aus dem Süden, vor allem Dank des sehr gut aufgelegten Dragos Diculescu konnte man fortan einen kleinen Vorsprung herausspielen. Elias Marei sorgte per Korbleger kurz vor dem Halbzeittee für eine 6-Punkte Führung.

Kangaroos verlieren die Führung aber siegen in der Verlängerung

Diese hielt auch im dritten Viertel noch an, als Chris Hinckson auf 50:43 erhöhte (24. Spielminute). Danach kam dann die beste Phase der Rheinländer. Sie verkürzten Punkt um Punkt und lagen zum Ende dieses Abschnittes plötzlich wieder selbst mit 61:59 in Front. Noch besser kam es im Schlussviertel, das Momentum lag dann beim 68:61 durchaus bei den Rhöndorfern, auch weil das Publikum wie eine Wand hinter seinem Team stand. Die BG bewies aber, dass man in dieser Saison eine Klassemannschaft auf dem Parkett hat. Die Stadtberger stellten fortan auf Zonenverteidigung um, was dem Gegner nicht besonders schmeckte. Das Blatt wendete sich erneut, der starke Hinckson gelang knapp drei Minuten vor Spielende erstmals wieder die 73:72 Führung für die Gäste. Es ging hin und her, Diculescu glich 30 Sekunden vor dem Ende zum 75:75 aus, danach hatten beide Teams die Chance auf den goldenen Korb, scheiterten jedoch knapp. Der Score war dabei weit niedriger, als es manche Experten angesichts des High-Score Games in der Vorrunde erwartet hatten.

Die Verlängerung begann gut für die Kangaroos: Diculescu erzielte weitere 8 Punkte, dazu traf der sehr präsente Elias Marei noch direkt am Brett und Jannik Westermeier per Freiwurf. Rhöndorf hingegen hatte der Leitershofer Zonendeckung weiterhin wenig zu entgegnen. Den Dragons gelang nur noch ein einziger Korb, wenn auch per Dunking, durch Danas Kazakevicius. Am Ende war der Leitershofer Sieg sicherlich ein wenig glücklich gegen einen sehr starken Gegner, unverdient war er aber keinesfalls. Mit dem Sieg im Gepäck und den Ergebnissen der Konkurrenz konnte man sich äußert entspannt und sehr zufrieden auf die über 6-stündige Heimfahrt machen. Am kommenden Samstag geht es dann wieder zu Hause weiter, in der Stadtberger Sporthalle ist dann die Orange Academy Ulm zu Gast (Spielbeginn 19.30 Uhr).

Die Stimmen der Kangaroos

BG-Cheftrainer Emanuel Richter: „Entscheidend war sicherlich heute unsere Zonenverteidigung. Damit kamen die Dragons nicht zurecht und wir haben ihnen in der Verlängerung nur noch 2 Punkte gestattet. Es war ein enges und schwieriges Spiel, erneut kam es wie schon im Hinspiel zu einer Verlängerung. Am Ende haben wir sehr clever agiert und jeder Spieler hat seinen Teil zum Sieg beigetragen. Die Effizienzwerte von Dragos und Elias mit 38 bzw. 24 ragen da noch heraus. Ab Montag beginnt dann die Vorbereitung auf Ulm, wir bleiben fokussiert“.

BG Co-Trainer Martin Jankov: „Ferenc konnte nach seiner Verletzung heute etwas früher als erwartet wieder die ersten Steps machen. An der Freiwurflinie sind wir mit 78% wieder zur alten Stärke zurückgekehrt, da wollen wir nun zeitnah bei den Dreiern nachlegen, da hatten wir heute leider nur sechs Treffer. Die Rebounds gingen an den Gegner, wenn man aber nur sechs Turnovers zulässt, ist das durchaus ein Indiz für den Sieg“.

BG-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman: „Das Glück war sicherlich etwas auf unserer Seite, aber ich glaube wir haben trotzdem eine sehr gute Leistung gezeigt. Die anderen Ergebnisse spielen uns natürlich in die Karten, nun gilt es am Samstag im schwäbischen Derby in eigener Halle gegen Ulm nachzulegen. Danke auch an Rhöndorf. Wir sind ja gestern schon angereist und konnten zwei Mal in deren Halle trainieren, dieser Service ist keinesfalls selbstverständlich“. (asan)

BG Leitershofen/Stadtbergen: Williams (6), Marei (14), Duarte (4), Gille (5), Hinckson (7), Westermeir (3), März (9), Borgol, Theiß (2), Diculescu (32), Udovicic (2).