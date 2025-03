Das Geld fehlt: Frauen des TTC Langweid verzichten auf Aufstieg

Sportlich läuft es für die Tischtennisspielerinnen des TTC Langweid. Das Team steht mit einem Spiel weniger auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga und kann am Wochenende im Topspiel gegen den Tabellenzweiten Anröchte wieder auf den zweiten Rang springen. Tabellenführer ist die zweite Mannschaft vom TSV Langstadt, weshalb auch der zweite Platz zum Aufstieg reichen könnte. Den Sprung in die höchste deutsche Liga werden die Langweiderinnen aber nicht schaffen. Dem Verein fehlt ein Sponsor, um den Gang in die Bundesliga zu finanzieren. Der Knackpunkt ist die Kaderqualität und eine Auflage der ersten Liga.

