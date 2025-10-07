250 Teilnehmer: Was beim Dressurturnier in Fischach geboten ist

Am kommenden Wochenende steht beim RFV Fischach wieder das traditionelle Herbstdressurturnier auf dem Programm. Das Fischacher Turnier ist bei den Reitern aus ganz Schwaben, Oberbayern und auch dem angrenzenden Baden-Württemberg als Saisonabschluss fest im Terminkalender verankert, ungefähr 250 Reiterinnen und Reiter nehmen teil. Bei dem vielfältigen Prüfungsangebot von der Einsteigerklasse über eine Jungpferdeprüfung bis hin zur mittelschweren Klasse haben fast 150 Reiter mit 180 Pferden Ihr Kommen angekündigt. Den Höhepunkt und somit die schwersten Prüfungen des Turniers bieten jeweils eine Dressurprüfung der Kl. M* am Samstag- und Sonntagnachmittag. Doch auch die Schützlinge von Ausbilder Michael Bogenhauser wollen ihr Können im Sattel unter Beweis stellen. Insgesamt 15 Reiter des gastgebenden RFV werden in den verschiedenen Klassen, vor allem aber in der Nachwuchsreiterprüfung am Sonntagmorgen vertreten sein. (AZ)

Das Programm: 8 Uhr Dressurreiterprüfung Kl. A

8.30 Dressurwettbewerb

9.15 Dressurreiterprüfung Kl. L

9.30 Dressurprüfung Kl. A

10.45 Dressurprüfung Kl. L*

12.30 Dressurpferdeprüfung Kl. A

14.15 Dressurprüfung Kl. M* Trense

14 Uhr Dressurprüfung Kl. M*