Vom Fußball über die Polizei zum Hindernislauf: Noah Cais im Porträt

In seiner noch jungen Karriere konnte Noah Cais von der Laufgemeinschaft Wehringen bereits beachtliche Erfolge feiern: 2024 wurde er schwäbischer Meister über 800, 1500 und 3000 Meter, holte den Titel bei der südbayerischen Meisterschaft und wurde bei der Bayerischen Meisterschaft über 5000 Meter Zweiter. Und das alles, obwohl er erst seit rund einem Jahr überhaupt im Laufsport aktiv ist.

Vor ungefähr einem Jahr entdeckte Noch Cais seine Leidenschaft für das Laufen. Zunächst durchlief er ab der U15 die Fußball-Jugendmannschaften des FC Stätzling und konnte sich unter anderem in der U17-Landesliga als Verteidiger beweisen. Sein Interesse am Fußball flachte jedoch- auch aus zeitlichen Gründen- mit der Zeit ab, und der 19-Jährige entschied sich für einen neuen Weg als Athlet. Mit 800-Meter-Läufen sowie 1500- und 3000-Meter-Läufen tastete er sich an sein neues Gebiet heran und probierte anschließend das Hindernislaufen- mit Erfolg.

Noah Cais trainiert Anfangs zu viel

Der junge Athlet absolviert momentan eine Ausbildung bei der Polizei und sein Talent als Läufer wurde dort von seinem Ausbilder und Trainer Manuel Hein entdeckt. „Ich finde es toll, dass man beim Laufen für sich selbst verantwortlich ist und viel investieren muss, um am Ende den Erfolg zu ernten“, erklärt Noah Cais, der durch seinen Trainer mittlerweile bei der Laufgemeinschaft Wehringen aktiv ist.

Neben seiner Ausbildung trainiert er sechs Mal in der Woche und nimmt sich nur einen Tag zur Regeneration frei. Seine Trainingseinheiten bestehen aus einem Grundlagentraining mit lockeren Läufen. Vor Wettkämpfen wird die Intensität erhöht und seine Einheiten werden wettkampfspezifischer mit Kraft- und Ausdauerübungen im höheren Tempo, um in Topform zu gelangen. Besonders zu Beginn hat sich der 19-jährige zu viel vorgenommen und konnte nicht die Balance zwischen Training und Regeneration finden, was essenziell für einen Athlet ist. Dadurch hatte er teilweise mit Verletzungen zu kämpfen, konnte aber mittlerweile die beste Mischung für sich finden: „Ich war am Anfang einfach zu motiviert und habe mich teilweise übertrainiert. Man erkennt oft selber nicht, wann es genug ist. Dadurch hatte ich Probleme mit der Achillessehne und musste paar Wochen aussetzen.“

Dabei spielt sein Trainer Manuel Hein eine wichtige Rolle: „Als Anfänger fehlt einem natürlich das nötige Wissen und man nimmt sich oft zu viel vor. Wir sind regelmäßig in engem Austausch mit meinem Trainer und seitdem ich mit ihm zusammenarbeite, bin ich gut von Verletzungen verschont geblieben.“

Cais konnte schon wichtige Erfolge feiern

In seiner noch jungen Karriere konnte Noah Cais bereits einige Erfolge feiern. 2024 sicherte sich Noah Cais den Titel als schwäbischer Meister über 800, 1500 und 3000 Meter. Auch bei der Bayerischen Meisterschaft im vergangenen Sommer überzeugte er mit einem vierten Platz- ebenso wie bei der Südbayrischen Meisterschaft in München im Januar, wo er den Titel über 1500 Meter gewann. Bei der Deutschen Hallenmeisterschaft über dieselbe Distanz erreichte er Rang sieben und im März wurde er bei der Bayerischen Meisterschaft über 5000 Meter erneut Zweiter. In drei Wochen steht nun die Deutsche Meisterschaft an- darauf liegt jetzt sein voller Fokus.

Die Ernährung spielt für einen Leistungssportler ebenfalls eine wichtige Rolle, um körperlich fit zu bleiben: „Ich war schon immer jemand, der sich gesund ernährt hat. Aber das kommt auch, wenn man seine Erfolge und Entwicklung sieht, von alleine. Neben der Ernährung sollte man allerdings generell wichtige Sachen wie den Schlaf optimieren, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.“

Profikarriere als angestrebtes Ziel

Sein großes Ziel für die nahe Zukunft ist die Teilnahme an der Europameisterschaft in dieser Saison. Generell möchte er die laufende Saison so gut wie möglich abschließen und dabei vor allem wertvolle Erfahrungen sammeln- auch im Hinblick auf die nächste. Besonders dankbar ist Cais für die Unterstützung durch die Polizei, die Athleten wie ihn im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördert. Sein Ziel ist es, in das Spitzensportprogramm der Polizei aufgenommen zu werden- ein entscheidender Schritt auf dem Weg in den Profisport, den er konsequent anstrebt. Eine wichtige Orientierung bietet ihm dabei Florian Bremm, der mit rund 3.800 Abonnenten auf Instagram nicht nur öffentlich präsent ist, sondern auch einen Karriereweg eingeschlagen hat, den sich Cais für sich selbst wünscht. Die beiden stehen regelmäßig in Kontakt und Bremm, der bereits Teil des Spitzensportprogramms ist, motiviert ihn zusätzlich.