Wie der „Augsburger aus Istanbul“ Nachwuchskicker motiviert

Er war knapp zwei Jahre lang Co-Trainer unter dem damaligen Coach der türkischen Fußball-A-Nationalmannschaft Stefan Kuntz, trainierte danach bis zum vergangenen September die U21 seines Heimatlandes und referierte am vergangenen Dienstagabend im Sportheim des SC Altenmünster vor Nachwuchsbetreuern von Vereinen aus dem Holzwinkel und dem Zusamtal: Arca Levent Sürme gab bei einem Impulsvortrag den Übungsleitern Tipps mit auf den Heimweg, wie sie bei den wöchentlichen Trainingseinheiten und bei den Spielen mit ihren Teams gezielt neue Akzente setzen können.

Levent Sürme hat sich viel bei Ralf Rangnick abgeschaut

Arca Levent Sürme ist zwar in Istanbul geboren, er bezeichnet sich selbst aber als „Augsburger aus Istanbul“. Bereits mit sieben Jahren kam er mit seinen Eltern vom Bospourus in die Fuggerstadt und schloss sich als Spieler dem FC Augsburg an. Der dreifache Familienvater, der in Neusäß wohnt, fungierte als Nachwuchstrainer nicht nur beim FCA (U17), sondern auch bei RB Leipzig. Zu jener Zeit, als Ralf Rangnick die dortigen Profis trainierte und Sürme seinem „Idol“, wie er in Altenmünster einige Male betonte, bei der täglichen Arbeit vieles abschauen konnte. Am meisten habe er, Sürme, von Rangnick gelernt, dass Spieler Betreuer und Übungsleiter immer wieder miteinander reden sollten. Neben der kontinuierlichen Kommunikation sei es auch wichtig, dass Trainer/Betreuer lernen müssen, Dinge zu delegieren. Die „Macht der Wörter“, so Sürme, sei ein bedeutender Faktor auch im Nachwuchsbereich. Man solle sich genau überlegen, was man bei Besprechungen sage. Oft genüge nur ein Satz, um wahrgenommen zu werden.

Im Amateurbereich, so Sürme, wäre es wichtig, wenn sich die Vereine gewisse Leitplanken setzen und sich danach ausrichten. Den Spielern bereits in den unteren Altersklasssen (G- bis D-Jugend) Freiheiten zu gewähren führe dazu, dass sie auch schneller Verantwortung übernehmen. Dies sei essenziell wichtig. Nachwuchskickern zu sagen, welche Positionen sie bei einem Spiel einnehmen sollen, mache keinen Sinn: „Alle müssen alles können“, so die Philosophie von Sürme. Am besten sei es bei Gesprächen mit den Nachwuchsspielern in deren Köpfen Bilder zu erzeugen. Dabei seien Bezeichnungen wie Verteidiger oder Stürmer fehl am Platz. Ein Bild eines Vogelschwarm suggeriere zum Beispiel, dass alle gemeinsam versuchen, dem Gegner den Ball abzujagen. Jürgen Wiedemann aus Neumünster, der seit mehr als acht Jahren Nachwuchsmannschaften der JFG Holzwinkel trainiert, hat der Vortrag des ehemaligen türkischen U21-Nationaltrainers überzeugt: „Ich nehme viele Impulse mit nach Hause und werde versuchen, nach und nach Dinge auch umzusetzen“, so der aktuelle Coach der B-Junioren der JFG Holzwinkel. In die gleiche Kerbe schlägt Alexander Klaus, der beim FC Emersacker die G-Junioren trainiert und sich auf die Zusammenarbeit mit den kleinsten Kickern jetzt noch mehr freut: „Ich werde mir nach diesem Vortrag sicherlich intensiver auf die künftigen Trainingseinheiten vorbereiten“, sagte der 45-Jährige, der früher selbst beim jetzigen Bezirksligisten TSV Meitingen spielte. Die beiden Jugendleiter vom SC Altenmünster, Roland Herdin und Axel Egermann, gewannen dem Vortrag von Levent Sürme ebenfalls viel Positives ab, gaben aber auch zu bedenken, dass das Spielermaterial in kleinen Vereinen qualitativ sehr unterschiedlich sei und es viel Fingerspitzengefühl bedürfe, alle auf dem gleichen Level mitzunehmen.