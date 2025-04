TSV Gersthofen vor Pflichtaufgabe gegen Ecknach

Der TSV Gersthofen ist in diesem Jahr noch unbesiegt. Wenn es nach Spielertrainer Michael Panknin geht, soll das im Heimspiel gegen den VfL Ecknach (Freitag, 19.30 Uhr), der mitten im Abstiegskampf steckt, so bleiben. „Wir liegen im Kampf um Platz zwei gut im Rennen und wollen diesen verteidigen“, sagt der 35-Jährige. In der Tat: Obwohl den beiden Auftakterfolgen in Günzburg (6:0) und Rinnenthal (2:0) zuletzt zwei Unentschieden in den Spitzenspielen gegen den TSV Hollenbach (2:2) und beim SV Wörnitzstein-Berg (3:3) folgten, stehen die Chancen des TSV nach wie vor gut, da auch die Konkurrenz Punkte eingebüßt hat. „Es wird auf einen Vierkampf zwischen uns, Wörnitzstein, Jettingen und Stätzling hinauslaufen“, vermutet Panknin.

