vor 19 Min.

Welden stürmt mit einem 5:2 gegen Inchenhofen in die Kreisliga

Mit einem 5:2-Sieg in der Relegation gegen den TSV Inchenhofen machte der TSV Welden den Aufstieg in die Kreisliga perfekt.

Von Tobias Müller

In der ersten Runde der Relegation um die Kreisliga schob der TSV Welden am vergangenen Donnerstag Überstunden. Nach der Verlängerung gegen den TSV Haunstetten II zog die Mannschaft von Jürgen Völk aber letztendlich in die nächste Qualifikationsrunde ein. Am Sonntag standen die Weldener dann auf dem neutralen Rasen des TSV Thierhaupten dem TSV Inchenhofen gegenüber.

Nach 120 Minuten stand der Aufstieg in die Kreisliga Augsburg für den TSV Welden fest (5:2). Dabei begann die Partie für Welden alles andere als positiv. Bereits in der sechsten Spielminute erzielte der TSV Inchenhofen den Führungstreffer. Tobias Pachaly düpierte über die linke Seite die Hintermannschaft des TSV Welden und legte den Ball im Sechzehner quer. Der eingelaufene Elias Landsbeck musste nur noch einschieben.

