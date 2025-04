Spielvereinigung Westheim hat einen neuen Trainer gefunden

Seit Februar steht fest, dass Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka bei Landesligist Aystetten auf Patrick Wurm folgt. Der Kreisligist war seitdem auf der Suche nach einem neuen Trainer. Jetzt hat man eine Lösung gefunden, die sich die Verantwortlichen schon zu Beginn der Suche gewünscht hatten.

Torwart Daniele Miccoli, bisher auch spielender Co-Trainer von Hanselka, tritt dessen Nachfolge an. Die Sportlichen Leiter Matthias Ebbrecht und Hans Leis haben mehrere Gespräche geführt, auch mit Miccoli. „Er hat sich das zunächst nicht vorstellen können“, verrät Ebbrecht. Die Wintervorbereitung, in der Miccoli Hanselka teilweise vertreten hatte, war ausschlaggebend, dass er seine Meinung änderte. „Er hat den Zusammenhalt in der Mannschaft und das Vertrauen gespürt.“ Die Mannschaft, sagt Ebbrecht, habe signalisiert, dass sie ab Sommer gerne mit Miccoli als Spielertrainer arbeiten möchte.

Westheim vertraut auf Menschen, die im Verein arbeiten

„Wir sind mit Leuten aus den eigenen Reihen immer gut gefahren“, sagt Ebbrecht. Außerdem helfe es der Mannschaft, das jetzt Klarheit herrsche. „Sportlich liefen die letzten Wochen besser“, sagt Ebbrecht. Westheim ist mit einem 3:0-Erfolg gegen Hiltenfingen in die Restrunde der Kreisliga gestartet und hatte im letzten Test der Vorbereitung den TSV Friedberg überraschend mit 7:2 geschlagen.

Miccoli wird unterstützt von Florian Linder, der bis Sommer noch als spielender Co-Trainer beim SV Ried in der Kreisklasse Aichach aktiv sein wird und in Westheim dieselbe Rolle übernimmt. Beide haben auch im Falle eines möglichen Abstiegs in die Kreisklasse zugesagt. Derzeit steht Westheim, mit einem Spiel weniger und fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang, auf einem direkten Abstiegsplatz.