Bronze für 80-jährigen Westheimer bei den Senioren-Europameisterschaften

Die Tischtennis-Spieler Richard Heinrich, Dieter Kuchenbaur, Josef Merk und Walter Ohms (v.l.) waren bei den Senioren-Europameisterschaften in Norwegen am Start.

Plus Bei den Senioren-Europameisterschaften im Tischtennis in Norwegen sichert sich Josef Merk aus Westheim den dritten Platz.

Ende Juni fanden nahe dem norwegischen Sandefjord - rund 120 Kilometer südlich von Oslo - die 15. Senioren-Europameisterschaften im Tischtennis statt. In dem neuen und hochmodernen Sportcampus, idyllisch am Oslofjord gelegen, waren bei der größten Tischtennisveranstaltung des Jahres fast 1800 Aktive aus 39 nationalen Verbänden, darunter circa 600 Deutsche, in den Altersklassen ab 40 Jahren aufwärts am Start. Mit insgesamt 49-mal Edelmetall konnte die mit Abstand größte Teilnehmernation ihre Ausbeute aus der letzten EM in Rimini sogar noch überbieten.

Einer der Medaillengewinner war die bereits bei früheren Senioren-Europameisterschaften erfolgreiche Westheimer Tischtennislegende Josef Merk. Nach nicht weniger als fünf Podiumsplätzen bei fünf verschiedenen europäischen Titelkämpfen zwischen 2009 und 2019 holte sich der Deutsche Meister der Altersklasse Ü80 aus dem Vorjahr mit seinem österreichischen Partner Hermann Derler seine sechste EM-Medaille im Doppel - diesmal in Bronze.

