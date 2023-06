Westheim muss nach deutlicher Niederlage weiter nachsitzen

Plus Die SpVgg Westheim verliert 1:4 gegen den SV Hammerschmiede - hat allerdings noch eine allerletzte Chance, den Klassenerhalt in der Kreisliga zu schaffen.

Ohne vier Stammkräfte hatte die SpVgg Westheim gegen ein bärenstarkes Team aus der Hammerschmiede nämlich nicht den Hauch einer Chance. Nachdem Westheim die ersten zehn Minuten noch einigermaßen kontrolliert aufgetreten war, übernahm die Mannschaft von Alexander Bartl im Anschluss völlig die Kontrolle über die Partie. Den schnellen Angriffen hatte Westheim nichts entgegenzusetzen.

Den ersten Abwehrschnitzer der SpVgg Westheim nutze das Team aus der Kreisklasse gleich zur Führung. Robert Orban war nach einem Abwehrfehler völlig frei vor Daniele Miccoli und konnte die Führung per Kopf besorgen (17.). Nur fünf Minuten später vergab Luca Gießer eine Großchance, doch sein Auftritt sollte später noch kommen. In der 29. Minute war SV-Torjäger Stefan Winterhalter wieder zu schnell für die Westheimer Hintermannschaft und stellte ohne Mühe auf 0:2. Kurz darauf lag der Ball wieder im Westheimer Tor, doch der Unparteiische Simon Sponer erkannte zu Recht auf Abseits.