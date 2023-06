Westheim

vor 49 Min.

Westheims Spielertrainer jubelt beim Klassenerhalt am Handy mit

Plus Nach dem 3:0-Sieg gegen den TSV Inchenhofen bleibt die SpVgg Westheim in der Kreisliga. Der im Urlaub weilende Coach verfolgt das Spiel per Videoanruf.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Ganz so entspannt, wie er sich im Vorfeld des Spiels gegeben hatte, war Daniele Miccoli dann doch nicht. „Es ist einiges an Druck abgefallen, gerade nach Sonntag“, gesteht der Westheimer Torwart und Co-Spielertrainer. Nachdem seine Mannschaft in der ersten Relegationsrunde noch 1:4 gegen den SV Hammerschmiede verloren hatte, sicherten sich die Kobelkicker am Mittwoch mit einem 3:0-Sieg gegen den TSV Inchenhofen den Klassenerhalt.

„Ganz großes Lob an die Mannschaft, sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Miccoli. Shkar Zeman brachte Westheim gegen Mitte der ersten Hälfte in Führung (27.), kurz nach der Pause erhöhte Maximilian Kastner auf 2:0 (51.). In den Schlussminuten setzte Roman Prinz den Schlusspunkt (89.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen