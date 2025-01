Langweider Damen im Topspiel gefordert

Am Samstag um 15 Uhr kommt es im hessischen Langstadt zum Spitzenspiel der 2. Bundesliga. Der TTC Langweid ist zu Gast beim Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten TSV Langstadt II. Das Team führt mit 18:2 Punkten die Tabelle an, Langweid ist mit 15:5 Punkten Zweiter und auf dem dritten Rang liegt Anröchte mit 13:4 Punkten.

Langstadt ist ganz klar auf Meisterkurs und kann dem Spiel gegen Langweid in Ruhe entgegensehen, haben die Hessen doch in ihrem letzten Rückrundenspiel Anröchte zu Gast und dabei die Möglichkeit, den Sack endgültig zuzumachen, falls man den Titel bis dahin noch nicht gewonnen haben sollte. Der Drittplatzierte Anröchte muss in der Rückrunde am 29.3. auch noch in Langweid antreten.

Klar, dass bei der Tabellensituation das Spiel des TTC Langweid am Samstag auch von Anröchte Aufmerksamkeit erfährt, geht es hier doch um die Chance auf Platz zwei im Endklassement hinter Langstadt. Der zweite Tabellenplatz würde das Aufstiegsrecht bedeuten. Eine andere Frage ist, ob der TTC Langweid das annehmen möchte, beziehungsweise annehmen kann. Im Verlauf der Rückrunde müssen sowohl Langweid, als auch Anröchte noch gegen starke Gegner antreten. Die Zweite des TSV Langstadt, dessen Erste Mannschaft in der ersten Bundesliga eine gute Rolle spielt, ist trotz ihrer Erfolge noch nicht satt. Das Team will zudem Revanche an Langweid üben, stammen doch die zwei Minuspunkte aus der 4:6. Niederlage zum Saisonauftakt in Langweid. Danach stellten sich bei den Hessen nur noch Siege ein. Das von ausgeglichen besetzte Gastgeberteam ist am Samstag in der Favoritenrolle. Coach Cennet Durgun und ihre Spielerinnen wollen sich gut verkaufen, obwohl sie wahrscheinlich nicht in Bestbesetzung antreten. Am Sonntag um 14 Uhr steht für die Langweiderinnen beim TTC Langen gleich das nächste Spiel an. Langweid komplettiert damit ein Auswärts-Wochenende in Hessen. Der TTC Langen ist aktuell Tabellensiebter. (jug)