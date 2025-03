Wunder von Westheim? Das Schlusslicht hat noch Hoffnung

Die SpVgg Westheim braucht fast schon ein kleines Wunder, um den Klassenerhalt zu schaffen. Nur fünf Punkte sammelte das Team bis zur Winterpause, damit haben die Westheimer neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Abteilungsleiter Matthias Ebbrecht blickt dennoch hoffnungsvoll auf die Rückrunde. „In den Testspielen hat die Mannschaft gezeigt, dass sie das Spielsystem von Thomas Hanselka umsetzen kann.“ In der Winterpause wurde bekanntgegeben das der Westheimer Coach ab dem Sommer beim Landesligisten Cosmos Aystetten an der Seitenlinie stehen wird. „Das lief alles sauber und in Absprache mit uns ab“, sagt Ebbrecht und ergänzt, im Team habe sich eine „Jetzt erst recht“-Mentalität entwickelt. Mit Neuzugang Tunahan Ünver von Türkgücü Königsbrunn hat der Tabellenletzte einen Stürmer für sich gewinnen können, der die Offensive ankurbeln soll. „In den Testspielen hat er schon gezeigt, was er kann“, ist Ebbrecht zufrieden mit dem neuen Angreifer. Wollen die Westheimer den Klassenerhalt schaffen, müssen schnell Punkte her. Fährt das Team von Hanselka in den ersten Partien Punkte ein und wenn Neuzugang Ünver trifft, kann das Wunder vom Klassenerhalt wahr werden. Ausrutscher sind dabei aber beinahe Tabu.

Fabian Strehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis