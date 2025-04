Traum vom Weltcup: So nah dran waren zwei Geschwister aus Siegertshofen

Das Talent haben sowohl Amelie Vogg als auch Bruder Konstantin in die Wige gelegt bekommen. Das Geschwisterpaar steht seit frühester Kindheit auf Skiiern. Lange Zeit träumten beide vom ganz großen Durchbruch und vom Weltcup. Beide opferten viel, verließen ihr Zuhause in Siegertshofen. Am Ende platzte der Traum. Dennoch sind beide heute mit sich im Reinen. Auch heute sind sie immer noch aktiv und das durchaus erfolgreich.

