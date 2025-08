Zehn Tore Spektakel beim TSV Diedorf

Zum Auftakt in die neue Spielzeit boten der TSV Diedorf und der SV Ottmarshausen den knapp 70 Zuschauerinnen und Zuschauern eine temporeiche Partie mit vielen Highlights. Den besseren Start erwischten die Diedorfer, die mit vier Spielern unter 20 Jahren in die Partie gingen. Nach gerade einmal drei Minuten brachte Benedikt Steinbacher die Hausherren in Front, das Schiedsrichtergespann wertete den Treffer jedoch als Eigentor von Gabriel Salgado. Der TSV zeigte sich von Beginn an griffiger in den Zweikämpfen und wurde immer wieder durch lange Bälle hinter die Ottmarshausener Defensive gefährlich.

