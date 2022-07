Zusmarshausen

04.07.2022

Der Startschuss fällt mit zweijähriger Verspätung

Plus Leichtathletik: Beim Neustart des Augsburger Landrat-Dr.Frey-Landkreislaufes in Zusmarshausen gehen rund 700 Läuferinnen und Läufer ins Rennen. Vor Corona waren es noch über 1000. Warum die Veranstalter trotzdem zufrieden sind.

Von Oliver Reiser

Es wirkt schon etwas ungewohnt, wenn plötzlich 150 Menschen geballt auf einen zulaufen. An das Auftreten größerer Menschenmengen muss man sich nach zwei Jahren Corona erst einmal wieder gewöhnen. Die Szenerie beim 38. Augsburger Landrat-Dr. Frey-Landkreislauf in Zusmarshausen wirkt auf den ersten Blick, als wäre nie etwas gewesen. Doch bei genauer Betrachtung stellt man fest, das am Sonntag nur rund 700 Teilnehmende auf den Beinen waren. 2019 – also im jahr vor der Pandemie – waren es noch 1000, vor zehn Jahren einmal 2500. „Wir sind mit diesen Zahlen super zufrieden, da die Laufveranstaltungen überall mit den Teilnehmerzahlen kämpfen. Nicht nur wegen der Ausfälle durch Corona, sondern auch wegen der Termindichte mit den vielen Nachhol-Veranstaltungen“, analysiert Barbara Wengenmeir. „Wichtig war, dass das Landkreislauf endlich wieder stattgefunden hat“, sagte die Sportbeauftragte des Landratsamtes.

