Ein Trainerwechsel soll neue Impulse setzen

Plus Warum Kreisligist TSV Zusmarshausen und Thomas Weber ab sofort getrennte Wege gehen

Wechsel auf der Kommandobrücke beim TSV Zusmarshausen: Der Augsburger Kreisligist und Coach Thomas Weber gehen ab sofort getrennte Wege. Dies hat man nach einem Gespräch Anfang Dezember beschlossen. „Die Entscheidung ist uns allen sehr schwer gefallen“, wie die Verantwortlichen unisono betonen. Man sei Thomas Weber sehr dankbar, dass er den Verein vorletzte Saison vor dem drohenden Abstieg in die Kreisklasse bewahrt und die Mannschaft in der abgelaufenen Runde stabilisiert habe.