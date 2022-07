FCA-Gastspiel weckt Erinnerung an eine Rekordkulisse

Der Bundesligist FC Augsburg spielt am Freitag in Zusmarshausen gegen den SV Sandhausen. Beim letzten Gastspiel waren 3500 Zuschauer dabei. Wie der Vorverkauf läuft.

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg präsentiert sich vor Beginn der Saison 2022/23 verstärkt in der Region. Nach den Testspielen gegen Schwaben Augsburg im Rosenaustadion und den VfB Eichstätt in Donauwörth steht am Freitag, 8. Juli, ein Gastspiel in Zusmarshausen an. Dort trifft die Mannschaft von Neu-Trainer Enrico Maaßen um 17.30 Uhr auf den Zweitligisten SV Sandhausen.

Das letzte Gastspiel sahen 3500 Zuschauer

Bis zum Montag waren die Verantwortlichen des ausrichtenden TSV Zusmarshausen noch mit der Abwicklung des Augsburger Landkreislaufes beschäftigt, jetzt gilt die volle Konzentration dem nächsten Highlight. „Für uns ist das eine tolle Sache. Zu so einem Angebot kann man nicht nein sagen“, schwärmt Vorsitzender Gerhard Biber noch immer vom letzten Auftritt des FC Augsburg in Zusmarshausen – das größte Spiel in der bisher 77-jährigen Vereinsgeschichte. 3500 Zuschauer sahen 2015 beim ersten Auftritt des damaligen Europa League-Teilnehmers einen 11:1-Sieg gegen den TSV Zusmarshausen. Unter anderem erzielten Halili Altintop und Sascha Mölders jeweils drei Treffer. Außerdem trafen Tobias Werner oder Alexander Esswein, der heute im Kader des SV Sandhausen steht. Die Zuschauer auf den extra aufgestellten Zusatztribünen erlebten aber auch, wie der FCA der heimischen Elf den Ehrentreffer durch Tolga Yildiz gestattete.

„Wir haben zwar schon Erfahrung bei der Ausrichtung derartiger Spiele, aber unsere vielen Helfer werden momentan schon ziemlich strapaziert“, sagt Gerhard Biber. Zu guter Letzt wird jetzt der Rasen in einen Top-Zustand gebracht. Damit sich der Aufwand auch lohnt, hofft man wieder auf eine große Kulisse. „1000 bis 1500 Zuschauer sollten es schon werden“, rechnet Biber.

Vorverkauf bei Sport Krebs und Bäckerei Spring

Ab sofort können Karten im Vorverkauf bei Sport Krebs, Ulmer Str. 23a, und der Bäckerei Spring, Augsburger Str. 7, erworben werden. Der Eintritt beträgt 10 Euro, Kinder ab sieben Jahren, Studenten und Rentner bezahlen 8 Euro.