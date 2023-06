Triathlon kann starten: Algenproblem wird rechtzeitig gelöst

Bereits seit Tagen st eine Spezialfirma im Einsatz, um mit einem Mähboot den Rothsee für den 6. Zusmarshauser Nullinger Volkstriathlon zu präparieren. Was es diesmal Besonderes gibt.

Der Iron Man-Triathlon im Rothsee in Roth ist gelaufen, jetzt steht der „kleine Bruder“ an: Zum 6. Mal startet am Sonntag, 2. Juli, am Rothsee in Zusmarshausen der Volkstriathlon. „Was zunächst als kleine, feine Veranstaltung begann, ist mittlerweile weder aus dem Terminkalender des Marktes noch aus denen der Triathletinnen und Triathleten wegzudenken“, sagt Bürgermeister Bernhard Uhl, der um 9.30 Uhr den Startschuss zum Nullinger Volkstriathlon geben wird.

Auch er erinnert sich an die Anfänge, als einige Teilnehmenden noch mit dem Mountainbike antraten, auf dessen Gepäckträger noch Einkaufskörbe befestigt waren. Diese Zeiten sind längst passé. Heute sind die alten Räder längst durch professionelle Rennmaschinen ersetzt, Triathlon längst zu einer Art Volkssport geworden.

Teilnehmende aus vier Nationen am Start

„Die Anmeldungen laufen bestens“, lässt Cheforganisator Karl Sendlinger wissen. Über 200 Einzelstarter/innen und 23 Staffeln sind bereits gemeldet. Anmeldeschluss war am Freitag, 30. Juni. „Nachmeldungen sind nicht möglich“, sagt Sendlinger. Die Teilnehmenden kommen aus dem gesamten süddeutschen Raum, insgesamt aus vier Nationen. „Da die Titelverteidiger aus dem vergangen Jahr nicht dabei sind, wird es auf jeden Fall neue Sieger geben“, freut sich Sendlinger auf das größte Sportevent dieses Jahres in Zusmarshausen.

Bei den Staffeln sind klangvolle Namen aus der Region Augsburger Land dabei. Unter anderem ein Trio des Marktrates mit dem stellvertretenden Landrat Hubert Kraus, der schwimmt, 2. Bürgermeister Walter Aumann (Rad) und Stefan Vogg (Läufer). Der Triathlon beginnt mit 500 Meter Schwimmen, dann folgen 21 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Aufgewertet wird die Veranstaltung zusätzlich durch die Top-Teams aus ganz Bayern, die in Viererteams an der Landes- und Bayernliga teilnehmen. „Das ist das Highlight. Da wird Spitzen-Triathlon geboten. Die werden mit hohen Geschwindigkeiten durchradeln“, ist Karl Sendlinger gespannt.

Der erste Startschuss fällt um 9.20 Uhr für Landesliga Männer mit 20 Teams. Die 80 Starter sind sozusagen als Wassertester unterwegs. Nachdem der Rothsee in den letzten Tagen wieder stark von Algen befallen war, wurde er seit Freitag gereinigt. „Das Problem ist gelöst. Eine Scheppacher Spezialfirma wird mit einem Wasserboot alles raus räumen und zumindestens die Schwimmstrecke frei halten“, kündigt Karl Sendlinger beste Bedingungen an. Auch Zerkarien seien kein Problem. „Da ist bisher kein einziger Fall bekannt. Die Schilder wurden nur vorsorglich am Ufer aufgestellt.“

Völlig unbedenklich können sich die rund 200 Starterinnen und Starter um 9.30 Uhr zum 6. Zusser Volkstriathlon ins Wasser werfen. Danach folgen in zwei Wellen die Staffeln.

Um 11.30 Uhr startet das Bayernliga-Rennen der Männer mit 15 Teams (60 Starter). Um 11.45 Uhr gehen die elf Bayernliga-Teams der Frauen (44 Starterinnen) an den Start. Die Tanzgruppe Dance For Fun empfängt die Teilnehmenden am Ende der Strecke mit Cheerleading. Ab 12.30 Uhr finden die Siegerehrungen des Volkstriathlon statt, um 13.30 Uhr die Liga-Ehrungen durch Vertreter des Bayer. Triathlonverbandes.

Rahmenprogramm mit Fahrradcheck und Torwandschießen

Rund um den Rothsee ist auch ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Ausstellern geboten. Da gibt es Sportartikel und Triathlonanzüge, Schuhvermessungen, kostenlos Fahrradcheck und Haferdrink sowie für Kinder eine Hüpfburg, Torwandschießen und vom Kreisjugendring ein Spielmobil.

Bei über 400 Sportlerinnen und Sportlern und zahlreichen Zuschauern, die bei perfektem Wetter erwartet werden, könnten die Parkplätze rund um das Rothseegelände knapp werden. Die Veranstalter empfehlen daher den Zuschauer, Besuchern und Fans möglichst mit dem Fahrrad anzureisen. Für Triathlon-Interessenten dürfte das wohl kein Problem darstellen.