Zusmarshausen

04.07.2022

Wenn drei Generationen ihr Bestes geben

Plus Bevor die Sportlerinnen und Sportler beim Triathlon in Zusmarshausen den Roten Teppich im Ziel erreichen, mussten sie sich erst durch einen grünen Teppich aus Algen kämpfen. Zwei Ärztinnen suchten einen Hausarzt für Dinkelscherben.

Von Oliver Reiser

Einen Tag vor der 38. Auflage des Triathlons in Roth über die Ironman-Distanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rennrad und einem abschließenden Marathon über 42,2 Kilometer) ging in Zusmarshausen am dortigen Rothsee der „kleine Bruder“ über die Bühne: Der 5. Schwarzbräu-Nullinger-Volkstriathlon des TSV Zusmarshausen. 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen waren hier zurückzulegen. Nachdem die Corona-Pandemie für eine zweijähriger Zwangspause gesorgt hatte, war es diesmal eine Algenplage, die Zweifel an der Durchführung aufkommen ließ.

