Wenn sich Lauf- und Walkingwege kreuzen

Am Sonntag startet nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause der 38. Landrat-Dr.Frey-Landkreislauf. In Zusmarshausen beginnt auch die Kleeblattlauf-Serie im Nordic Walking.

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten! Zweimal wurde der Landkreislauf aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen, im dritten Anlauf soll nun am Sonntag in Zusmarshausen endlich der Startschuss zum 38. Landrat-Dr. Frey-Landkreislauf fallen. Um 10 Uhr startet der Kinderlauf direkt am Rothsee entlang, um 10.15 Uhr der Nordic Walking-Lauf und um 10.15 Uhr werden die Läuferinnen und Läufer des Hauptlaufes auf die Reise geschickt. Erstmals wird in Vierer- statt Achter-Teams gestartet.

Ein Team besteht aus vier Personen

Hobbyläuferinnen und -läufer können so leichter Teams bilden und andere Sportler zum Mitmachen bewegen“, erklärt Landrat Martin Sailer und erhofft sich, den Landkreislauf damit noch attraktiver zu gestalten. Der Wunsch nach kleineren Teams kam auch aus den Reihen der Teilnehmenden, die im vergangenen Sommer die Möglichkeit hatten, über eine Online-Umfrage an der Weiterentwicklung des Landkreislaufs mitzuwirken.

Außerdem soll ein buntes Rahmenprogramm dafür sorgen, dass Teilnehmende und Zuschauende sowohl den Landkreis, der sein 50-jähriges Bestehen feiert, als auch den ausrichtenden Verein besser kennenlernen können. Vom Festzelt, über Hüpfburg, Marktplatz und Foodtruck ist so einiges geboten.

Mit dabei auch wieder der Nordic Walking Lauf über 9,2 Kilometer. Er bildet den Auftakt zur Kleeblattlauf-Serie. Eine Anmeldungen dazu ist nicht zwingend nötig. Die weiteren Kleeblattläufe finden am 23. Juli in Deuringen (16 Uhr), 10. September in Fischach (14 Uhr) und 8. Oktober in Anhausen (14 Uhr) statt. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden sich dann jeweils zuvor auf www.sportlandkreis.de

Spendenshirt für die Ukraine

Für den guten Zweck kann in Zusmarshausen das Spendenshirt für die Ukraine erstanden werden. Bei großen Gruppen und Wunsch nach T-Shirts wird um Voranmeldung gebeten an sport@LRA-a.bayern.de .

Parkmöglichkeiten gibt es in unmittelbarer Umgebung am Festplatz, bei Aldi und der Firma Jochum. Alternativ sind Parkplätze im Pfifferlingstal, am Schulzentrum, bei Rewe/Lidl und am Innovationspark ausgewiesen.