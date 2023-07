Zusmarshauser U18-Meisterinnen beenden die Saison ohne Niederlage

Plus Die U18-Juniorinnen des TSV Zusmarshausen beenden die Saison mit einem Remis gegen Offingen - und steigen ungeschlagen in die Südliga 2 auf.

Die gute Nachwuchsarbeit von Headcoach Krasimir Krastev und seinem Assistententeam mit Emma Sapper, Kathi und Maxi Mösch sowie weiteren Helfern trägt Früchte. Die Zuser U18-Juniorinnen wurden durch ein 3:3-Unentschieden am letzten Spieltag gegen den TSV Offingen ungeschlagen Meister in der Südliga 3 - und steigen damit auf.

Linda Meitinger und Sophie Helmschrott sorgten mit ihren glatten Einzelsiegen für den 2:2-Zwischenstand. Jana Schönthier verlor ihr Einzel glatt in zwei Sätzen, während Sophia Pöhlmann nach hartem Kampf denkbar knapp im Match-Tie-Break ihrer Gegnerin mit 8:10 unterlag. Den entscheidenden Punkt zum 3:3-Unentschieden und damit zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die Südliga 2 holte das Doppel Meitinger/Helmschrott.