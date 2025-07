Der TC Rot-Weiß Gersthofen rockt die Regionalliga

Vor dem vergangenen Spielwochenende stand der Aufsteiger TC Rot-Weiß Gersthofen quasi mit dem Rücken zur Wand. Mit nur einem Sieg und 2:6 Punkten war, klar dass zwingend gewonnen werden musste, wenn man nicht nach einem Jahr Regionalliga sofort wieder absteigen will. Doch die junge Tennis-Truppe konnte mit dem Druck sehr gut umgehen.

Drei Spieler aus Prag sorgen für die Wende

Beim Tabellenzweiten, dem Bundesliga-Absteiger Würzburg, der von Position eins bis drei mit Profis aus Schweden, Ukraine und Spanien antrat, taten sich die Gersthofer auf diesen Positionen entsprechend schwer. Am Ende gingen diese drei Matches auch an die Gastgeber, wenngleich sich Iannis Miletich und Pau Fanlo erst knapp im Match Tiebreak unterlagen. Doch aufgrund der Ausgeglichenheit im Gersthofer Team war man auf den hinteren drei Positionen deutlich im Vorteil. Die drei tschechischen College-Spieler Tomas Zlatohlavek, Jakub Vrba und Jakub Jupa gewannen ihre Matches alle deutlich und glatt in zwei Sätzen. Dass man Doppel kann, haben die Gersthofer nicht erst heuer bewiesen, dies ist seit jeher eine ihrer Stärken. Wahrscheinlich auch damit zu erklären, dass die Gersthofer Truppe einen sehr ausgeprägten Teamgedanken (Einer für Alle und alle für Einen) hat und quasi die gesamte Truppe über College-Erfahrung in den USA verfügt. So konnte man auch wieder in Würzburg auf diese Stärke vertrauen und zwei der drei Doppel an Land ziehen. Damit war das Spiel mit 5:4 gewonnen und man konnte mit Zuversicht am Sonntag in das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt gehen.

Jakub Vrba ist noch immer ungeschlagen

Zu Gast war der Mitaufsteiger aus der Bayernliga Nord, der TC Regensburg, der vor diesem vorletzten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz lag. Vor heimischen Publikum und bestem Tenniswetter begannen die Hausherren furios und zeigten ihren Gegnern schnell deren Grenzen auf. Die drei Prager Spieler an Position 4 bis 6 gewannen wie schon Tags zuvor in Würzburg ihre Einzel schnell und problemlos in zwei Sätzen. Doch anders als noch in Würzburg konnte diesmal auch auf den vorderen Plätzen gepunktet werden. Iannis Miletich gewann auf Position 1 gegen seinen polnischen Konkurrenten Kacpar Zuk mit 6:4 und 7:6. Besonders spannend war es diesmal im Match auf Position 2, hier behielt am Ende Moritz Kudernatsch nach verlorenem ersten Satz am Ende mit 11:9 im Match Tiebreak die Oberhand gegen seinen ungarischen Widersacher Matyas Füle, dessen Schläger die Niederlage nicht heil überlebte. Mit 5:1 war das Match zwar nach den Einzeln schon entschieden, beide Mannschaften wollten die Doppel jedoch spielen. Auch diesmal zeigte sich wieder die Gersthofer Doppelstärke, man gewann alle drei glatt in zwei Sätzen.

Am letzten Spieltag ist Spannung angesagt

Nach diesen beiden Siegen belegt der TC Rot-Weiß Gersthofen nun mit 6:6 Punkten den hervorragenden dritten Platz in der heuer sehr ausgeglichen Regionalliga. Am kommenden Sonntag kommt es jetzt am letzten Spieltag zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten in Leipzig. Noch fast alles ist dabei möglich. Im Falle eines Sieges wäre man sicherer Vizemeister hinter Ruhla, im Falle einer Niederlage könnte man - je nach Ausgang der anderen Matches - bis auf den sechsten Platz zurückfallen. Da man in der Regionalliga die genaue Anzahl der Absteiger erst nach Beendigung der Bundesligen Mitte August kennt, würde dieses Szenario bedeuten, dass man noch einen Monat keine Gewissheit hat, ob man in der Klasse verbleiben kann oder wieder zurück in die Bayernliga muss. Für Spannung am letzten Spieltag ist also gesorgt. (hh-)