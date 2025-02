Gebrauchtes Handball-Wochenende für Gersthofen

Nachdem man vor zwei Wochen gegen den TSV Friedberg zu Hause gewinnen konnte, wollte man das Momentum nutzen und auch gegen die HSG Lauingen-Wittislingen punkten. Nebenbei hätte man sich auch für die knappe Niederlage im Hinspiel revanchieren können. Leider unterlag man am Ende mit 34:41 vor heimischer Kulisse.

Schon zu Beginn des Spiels war erkennbar, was in den nächsten 60 Minuten zu erwarten war. Die Gäste aus Lauingen waren meist ein paar Schritte voraus und die Heimmannschaft musste von Anfang an hinterherlaufen. Die SG-Herren fanden kein effektives Mittel gegen das Tempospiel der Gäste, weswegen sie teilweise gezwungen waren leichte, freie Tore ohne Gegenwehr hinzunehmen. Zwar konnte vereinzelt ausgeglichen werden, doch im Laufe der ersten Halbzeit pendelte sich der Abstand zwischen zwei und vier Toren ein. Folglich ging es mit einem 17:21 Rückstand in die Pause.

Auch die zweite Halbzeit zeigte wieder deutlich, dass eine funktionierende Abwehr der Schlüssel zum Erfolg ist. Durch konzentrierteres Rückzugsverhalten und konsequentes Verschieben in der Deckung war es den Herren wieder möglich den Rückstand bis auf zwei Tor zu verkürzen. Doch leider waren zum Ende des Spiels hin leichte Unkonzentriertheiten in der Abwehr und konditionelle Schwankungen, die zu Zweiminutenstrafen führten Faktoren für den doch deutlichen Sieg der Gäste. Trotz einer ordentlichen Anzahl an geworfenen Toren musste man sich am Ende mit 34:41 geschlagen geben und die Punkte der HSG überlassen.

SG 1871: Müller, Wiedemann (Tor), Kranz (3), Kastner (1), Erhard, Seitz (4), Nachbauer (3), Schmölz (6), Markus Walter (6), Lindloff (1), Feistle (1), Kielburg, Polz (5/2), Manuel Walter (4).

Knappe Niederlage gegen den Tabellenführer

Auch am vergangenen Samstag musste die SG erneut mit einem verletzungsbedingt sehr ausgedünnten Kader antreten. Dennoch starteten die SG-Damen hochmotiviert in die Partie, sodass sie nach den ersten zehn Minuten noch mit einem Tor in Führung lagen (4:3). Auch in den folgenden fünf Minuten konnten sich die Damen des VfL Günzburg zunächst nicht klar absetzen. Allerdings zeigte sich in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit dann, dass es den SG-Damen schwer fiel, das hohe Tempo – besonders in der Rückwärtsbewegung – mitzuhalten. So folgte auf jedes im Angriff hart erkämpfte Tor ein zu einfaches Gegentor mittels schneller Mitte, sodass die SG zum Pausenpfiff schließlich mit acht Toren Differenz in die Kabine gehen musste (11:19).

Icon Vergrößern Anne Zeilinger und die SG 1871 landeten gegen den VfL Günzburg unsanft. Foto: Oliver Reiser (Archivbild) Icon Schließen Schließen Anne Zeilinger und die SG 1871 landeten gegen den VfL Günzburg unsanft. Foto: Oliver Reiser (Archivbild)

In der Halbzeitpause motivierte Alexander Fischer die SG-Damen in der Kabine dann erneut dazu, nicht aufzugeben und gab einige taktische Tipps und Hinweise zum Abwehrspiel in der zweiten Halbzeit. Ziel war es, die zweite Halbzeit für sich zu entscheiden. Trotz aller Bemühungen der SG-Damen gelang es zunächst nicht, den Abstand merklich zu verkürzen. Erst nach 16 Minuten konnte die SG mit einem weiteren Siebenmeter-Tor aufschließen (19:23). Auch zwei weitere Zeitstrafen innerhalb der folgenden vier Minuten brachten die SG-Damen nicht dazu, aufzugeben. Obwohl es den Damen des VfL Günzburg in dieser Zeit dann noch einmal gelang, den Abstand auf sechs Tore zu vergrößern (22:28), hielt das die SG jedoch nicht davon ab, als Team bis zum Schluss um jedes Tor zu kämpfen. Belohnt wurde der Kampfgeist damit, dass der VfL Günzburg eine halbe Minute vor dem Schlusspfiff schließlich mit nun nur noch zwei Toren in Führung lag (30:32). (AZ)

SG 1871: Kotas (Tor), Birk, Dobberstein, Ahmetovic (8), Debor (4), Karacic (1), Bota, Linck (Tor), Schmidtmann (5), Linke (2), Schmatkow (1), Schröder (9).