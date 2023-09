Sportskanone

vor 1 Min.

Turmspringer der Weltklasse: Der fliegende Briefträger von Zusmarshausen

Plus Sebastian Bechers Leidenschaft ist das Turmspringen. Das kann man auch auf seinem Körper sehen. Zuletzt wurde der 34-Jährige Fünfter bei der Weltmeisterschaft der Masters.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Für viele Jugendliche gehört es zu den ersten Mutproben, überhaupt den Sprung vom Fünfmeterturm im Freibad zu wagen. Die meisten springen mit den Füßen voraus ins Wasser. Ziemlich beeindruckt zeigten sich daher die Heranwachsenden in der Gersthofer Gerfriedswelle, als Sebastian Becher sehr elegant unter anderem mit einem eineinhalbfachen Salto gehechtet, fast ohne zu spritzen, ins kühle Nass eintauchte. Kein Wunder, der 34-Jährige wurde erst kürzlich Fünfter bei der Weltmeisterschaft im Turmspringen in japanischen Fukuoka.

Als Trainer fördert Sebastian Becher aus Zusmarshausen Nachwuchstalente

Sebastian Becher ist Standortleiters des Zustellstützpunkts in Zusmarshausen bei der Deutschen Post. Er teilt das Personal und die Touren ein, trägt aber auch selbst noch in einem Bezirk die Post aus. Seine Leidenschaft gehört aber dem Turmspringen. „Ich hatte schon immer Interesse am Springen. Schwimmen war mir viel zu langweilig“, erzählt der gebürtige Augsburger, der jetzt in Krumbach lebt. Mit sechs Jahren ist er beim SB Delphin Augsburg in diese Sportart eingestiegen und hat bis zu Jugend Wettkämpfe bestritten. Heute unterstützt er als Trainer die Suche und Förderung von Nachwuchstalenten. „Ich musste dann allerdings unterbrechen. Erst jetzt mit 30 habe ich wieder voll losgelegt. Trotz sehr viel Training ist die Leidenschaft weiterhin da“, sagt Becher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen