Wer wird "Sportstar des Monats" März im Landkreis Augsburg?

Stimmen Sie ab! Fünf Sportstars aus dem Landkreis Augsburg sind nominiert für die Wahl zum "Sportstar des Monats". Wir stellen sie hier vor.

Wer Außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Daher suchen wir den "Sportstar des Monats", der oder die im Monat März im Landkreis Augsburg besonders erfolgreich war. Fünf Nominierungen gibt es für die Wahl zum "Sportstar des Monats" im März 2023. Wer den Titel gewinnt, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser. Sie stimmen ab!

5 Bilder Jetzt abstimmen: Wählen Sie den Sportstar des Monats März im Landkreis Augsburg Foto: AZ

Tim Bullnheimer (EHC Königsbrunn/Eishockey): Mit sieben Toren in den drei Finalspielen war der 23-jährige Tim Bullnheimer maßgeblich am Gewinn der bayerischen Meisterschaft des EHC Königsbrunn beteiligt. Für den 23-jährigen Diedorfer ist der Titel das Größte, was er je erreicht hat. Dabei hat er schon einiges auf dem Eis erlebt. Er erlernte sein Handwerk in der Kaderschmiede des AEV, durchlief dort bis zur DNL die Nachwuchsmannschaften und stand schon für die U18/U20-Nationalmannschaften im Aufgebot.

Tim Bullnheimer (am Puck). Foto: Dietmar Ziegler/diz-pix.de

TSV Schwabmünchen (Volleyball): Die Herren des TSV Schwabmünchen haben eine erfolgreiche Saison mit dem Double gekrönt. Die "Satellites" haben nicht nur einen Durchmarsch in der Bezirksliga geschafft, sondern auch den Bezirkspokal gesichert. Die Punktrunde beendeten sie mit 15 Siegen aus 15 Spielen und spielen in der kommenden Saison in der Landesliga Süd/West.

Die Volleyball-Herren des TSV Schwabmünchen. Foto: Stefan Ritschel

Klaus Erlinger (TSV Mittelneufnach/Fußball): Klaus Erlinger wurde vor Kurzem mit seinem 633. Spiel zum Rekordspieler des TSV Mittelneufnach. Er war außerdem über zehn Jahre im Vorstand tätig und feierte zwei Meisterschaften mit seinem Klub. In seinem Rekordspiel mit dem TSV Mittelneufnach II in der B-Klasse Allgäu 8 markierte er vier Tore zum 6:2-Sieg gegen den SV Bedernau II.

Klaus Erlinger Foto: Axel Schmidt

Anna Scheifele (CSC Batzenhofen-Hirblingen/Fußball): Dass Anna Kohout und ihr Ehemann Stefan Scheifele im Trikot des CSC Batzenhofen-Hirblingen vor den Traualtar traten, ist nicht verwunderlich. Beide scheinen mit dem Fußball und dem CSC verheiratet. Jüngst absolvierte die 35-Jährige, die mit Mann und Sohn in Langweid lebt, ihr 500. Spiel für den Sportclub aus dem Gersthofer Ortsteil.

Anna Scheifele (links) Foto: Andreas Lode

SG 1871 Augsburg/Gersthofen (Handball-Frauen): Mit nur einer einzigen Niederlage marschierten die Handball-Frauen der Spielgemeinschaft des TSV 1871 Augsburg und des TSV Gersthofen durch die Bezirksklasse und konnten schon einen Spieltag vor Saisonende den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Großteil der Mannschaft besteht aus Nachwuchsspielerinnen, die einst beim TSV Gersthofen mit dem Handball angefangen haben.

Die Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Foto: SG 1871

Stimmen Sie ab: Wer wird "Sportstar des Monats"?

Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 16. April 2023, um 23.59 Uhr. Bis dahin können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Der "Sportstar" mit den meisten Stimmen erhält eine Trophäe zur Erinnerung. Bitte beachten Sie den Datenschutzhinweis. (AZ)