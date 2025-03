„Auf einen Schwatz!“: Gute Gespräche mit sprachlicher Vielfalt

Desiree Tischinger kommt bereits zum vierten Mal in das Sprach- und Kulturcafé „Auf einen Schwatz!“ in der Begegnungsstätte in Gersthofen, um ihr Englisch zu verbessern. Grund für ihren Ehrgeiz sind Reisen nach Indien, Amerika und Teneriffa, die sie in diesem Jahr antreten will. Viele sind aus dem selben Grund an diesem Vormittag im „du & hier“ da. Aber nicht nur der anstehende Urlaub bringt die Menschen dazu, eine Sprache zu lernen. Bei gemütlicher Atmosphäre und ausreichend Getränken kann über jedes erdenkliche Thema gesprochen werden.

