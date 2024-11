Unbekannte sprengen Geldautomat in Meitingen - Polizei sucht Zeugen

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten in Meitingen (Landkreis Augsburg) gesprengt. Dabei handelte es sich um einen Automaten der Commerzbank, teilt das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstagmorgen mit.

Unbekannte sprengen in der Nacht auf Dienstag Geldautomat in Meitingen

Gegen 3.05 Uhr sprengten die derzeit flüchtigen Täter den Geldautomaten, der sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Hauptstraße 1 befand. Dazu benutzten sie Sprengstoff, heißt es von der Polizei. Im Anschluss flohen die Unbekannten in einem dunklen Auto. Unklar ist, in welche Richtung.

Der Einsatz der Polizei läuft derzeit noch, Beamte sowie Kräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Der Tatort muss derzeit umfahren werden. Überprüft wird, ob sich noch Sprengstoff im Gebäude befindet.

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlung zu gesprengtem Geldautomaten

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut in München stattfinden.

Wer hat etwas gesehen? Polizei sucht nach Zeugen

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nacht im Bereich der Hauptstraße in Meitingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.